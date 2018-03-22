انقطاع الكهرباء عن عشرات الملايين فى شمال البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية،اليوم، انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البرازيل مما أثر على عشرات الملايين من المواطنين وبخاصة فى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد حيث لا يزال النظام «منهارا فعليا».

وذكرت هيئة الكهرباء البرازيلية أن الانقطاع بدأ نحو الساعة 3.40 بعد ظهر الأربعاء (1940 بتوقيت جرينتش) وأن المشكلة ما زالت قائمة، بحسب رويترز.

وقالت السلطات إن الانقطاع يرجع لعطل فى خط تحويل بالقرب من محطة بيلو مونتى لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية، وأثر العطل على نحو 22.5 فى المائة من إجمالى إنتاج الشبكة أى نحو 18 ألف ميجاوات.

وقال وزير التعدين والطاقة البرازيلى فرناندو كويلو فيلو للصحفيين فى برازيليا: إن ذلك الخط افتتح فى الآونة الأخيرة ولم يعمل بعد بكامل طاقته، مضيفا: «حدثت زيادة فى الطاقة.. وتوقف الخط عن العمل».

وقال لويزى إدواردو باراتا رئيس الشركة الوطنية للكهرباء للصحفيين: إن النظام «انهار فعليا» فى شمال البلاد وشمالها الشرقى.

وأضاف أن الأمر أقل حدة فى بقية أنحاء البلاد وأن الخدمة استؤنفت فى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بعد الرابعة مساء الأربعاء بقليل.