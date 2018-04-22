قال الإعلامي عمرو أديب، إن: «الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لو كان بدأ في الإصلاح الاقتصادي، لانتهت الدولة المصرية الآن من هذه المرحلة، ومكنش ساب الحكم، وكان هيبقى في فرص عمل واستثمارات.. هيمشي ليه؟».



وأضاف «أديب»، في برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن الرئيس «مبارك» كان يجب أن يبدأ في مرحلة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2005، أثناء استقرار الدولة، معقبًا أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي تمر بها مصر الآن تتزامن مع ظروف صعبة تمر بها الدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.



وأوضح أن الدولة حاليًا تواجه الإرهاب، والمؤامرات الخارجية، متابعًا: «عندك إرهاب وعندك ناس مش عايزاك، ومش عاجبهم الجيش بتاعك، مصر زي اللى ماشى على الحبل بينطط 3 كور، وفي حد من تحت واقف يضربه بالرصاص كمان».



وتابع أنه يجب العمل على تخطي الدولة هذه المرحلة، وتحقيق الهدوء والأمن للمواطن المصري.



