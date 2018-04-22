«شؤون عربية النواب» تدعو للإسراع بإجراء الانتخابات الليبية

دعت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في بيان أصدرته اليوم، إلى الإسراع بإجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الجاري.

وجاء بيان اللجنة عقب اجتماع لها، ناقش تطورات الأزمة الليبية، حيث اعتبرت أن «الخلاف في الرؤي والأهداف والسبل والأساليب يظل الخطر الداهم على مستقبل ليبيا في ظل حالة الاستقطاب بين الشرق ومجلس النواب والجيش الوطني من جانب والغرب ممثلا في المجلس الرئاسي ومؤيديه من جانب آخر».

واتهم البيان قطر وتركيا بتمويل «التنظيمات المسلحة المتطرفة (التي) مازالت تستوطن عدة مدن ومحافظات ليبية بهدف زعزعة الاستقرار والأمن ليس فقط في الداخل الليبي وإنما لجيرانها في مصر وتونس. هذه التنظيمات تجد من يمولها ويسلحها من قطر أو تركيا أو غيرها كي تستمر حالة الفوضي والانفلات الأمني لخدمة مصالح وأجندات خارجية».

وحثت اللجنة في بيانها «كل الأطراف في ليبيا على بذل جهود كبيرة، لتحقيق أكبر قدر من المصالحات المحلية والسياسية بالبلاد والمتمثلة في شرعية قبول الآخر، التي هي اللبنة الأساسية للمصالحة الوطنية».

ورأت اللجنة في البيان: «ضرورة الإسراع بإصلاح الهيئة التنفيذية في ليبيا، إضافة إلى الإسراع في إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي، لحسم الخلاف بين الأطراف المتنازعين على السلطة واستعادة النظام في هذا البلد العربي الشقيق».

كما دعت اللجنة إلى «حث مجلس النواب الليبي على رجوع لجنتي التفاوض لجولة حاسمة لتعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات) وتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة المنقسمة، وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية والصلح بين أبناء الوطن الواحد وفرض الأمنفي أقرب وقت ممكن».

كما أشادت اللجنة باجتماعات القادة العسكريين الليبيين فى القاهرة فى مارس 2018، مؤكدة أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يكون بمثابة النواة الصلبة لدفع المسار السياسي إلى الأمام، وفق بيان اللجنة الموقع من رئيسها النائب اللواء سعد الجمال.