مقتل 20 مسلحا من «داعش» شرق أفغانستان

قُتل 20 مسلحا ينتمون إلى جماعة إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال عمليات القوات المسلحة الأفغانية في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء «خامة برس» الأفغانية، اليوم الأحد، عن تصريح مسؤولي «فيلق سيلاب 201» التابع للجيش الأفغاني، قولهم إن المسلحين قُتلوا خلال عمليات قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية في 3 مناطق مختلفة في ننجارهار.

وأضاف المسؤولون أن القوات الجوية الأفغانية نفذت عدة غارات جوية دعما للقوات البرية خلال العمليات الأمنية.

يأتي ذلك في وقت تُجري فيه القوات الأفغانية عمليات لمكافحة الإرهاب، وتشمل عمليات برية وغارات جوية في أجزاء مختلفة من ننجارهار وكذلك أجزاء أخرى من البلاد.

ويشن الجيش الأمريكي المتمركز في أفغانستان ضربات جوية منتظمة ضد «داعش» و«طالبان» وجماعات أخرى من الجماعات المسلحة والإرهابية.

وأفاد أحدث تقرير صادر عن القيادة المركزية الأمريكية في أفغانستان بأن: «الضربات الجوية الأمريكية طوال شهر مارس استهدفت تدمير مصادر وشبكات إيرادات طالبان وتعطيلها، وإضعاف قدرة فرع تنظيم "داعش" المعروف بـ"ولاية خراسان" على القيام بأنشطة إرهابية في جميع أنحاء أفغانستان».

وأضاف أنه على الرغم من التحديات الجوية القاسية، حافظت القوة الجوية على ضغوط لا هوادة فيها حيث استخدمت 339 سلاحا دقيقا ضد أهداف «طالبان» وفرع «داعش».

وأشار التقرير إلى أن الضربات الجوية الأمريكية بدأت الشهر الجاري باستهداف مقاتلي «داعش-خراسان» في أقاليم جوزجان وكونار وننجارهار؛ ما زاد من تدهور قدرة المنظمة على القيام بأنشطة إرهابية.