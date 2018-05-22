«الصحة»: القوافل الطبية تقدم الخدمة بالمجان لـ53 ألف مواطن بـ17 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ53 ألف و392 مواطنا من خلال 45 قافلة طبية تم تنفيذها بـ17 محافظة خلال النصف الأول من شهر مايو الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هى الغربية، والبحيرة، وسوهاج، والقاهرة، واسيوط، والجيزة، ومطروح، والمنيا، وبنى سويف، والشرقية، والقليوبية، والفيوم، والاقصر، والدقهلية، والمنوفية، واسوان، والسويس، يأتي هذا في اطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

وأضافت أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 370 عيادة، مشيرًا إلى إجراء 5 آلاف و756 تحليل دم وطفيليات وآشعة، وعقد 8 آلاف و428 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى أنه تم تحويل 336 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحى.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القوافل تهدف لتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.