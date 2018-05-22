«الأرصاد» تكشف حقيقة استمرار الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة

قال محمود شاهين وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في القاهرة اليوم زادت عن المعدلات الطبيعية بحوالي 10 درجات مئوية لتسجل 44 درجة مئوية في الظل، وتصل إلى 47 درجة مئوية تحت أشعة الشمس، مطالبًا المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن درجات الحرارة تتحسن ابتداء من الغد حتى يوم السبت المقبل على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن استشعار درجات الحرارة يختلف من مواطن لآخر حسب درجة التعرض لأشعة الشمس.

وأوضح أن درجات الحرارة في القاهرة ستنخفض لتصل غدًا إلى 41 درجة مئوية، مشيرًا إلى عدم وجود رياح، مما يشعر المواطنين باستمرار الموجة الحارة، وعدم تحسن في درجات الحرارة.

ونفى ما تردد بشأن تسجيل مصر أعلى معدلات في ارتفاع درجات الحرارة في العالم، متابعًا: «هناك دول تسجل درجات حرارة أعلى من مصر مثل المملكة العربية السعودية وغيرها، ودرجة الحرارة ستتحسن في يوم الجمعة المقبلة بشكل ملحوظ للمواطنين».