ضبط عامل لقتله شقيقه في قنا

تمكنت مباحث قنا، من كشف لغز العثور على جثة مندوب مبيعات بقرية الزرايب التابعة لمركز أبوشت، حيث تبين قيام شقيق المجني عليه بقتله، لسرقة مبلغ 50 ألف جنيه، حصيلة عمله، وتم القبض على المتهم.

تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطار يفيد بالعثور على جثة شخص، وتبين من التحريات أنها لمندوب مبيعات يدعى أبو الوفا تغيان، مصابا بجرح قطعى بالرأس تسبب فى وفاته.

وبتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد غانم، رئيس مباحث المديرية، تبين قيام شقيق المجنى عليه ويدعى بدوي، 44 عاما، المفرج عنه قريبا، بعد قضائه نصف المدة في قضية قتل عمد، أرتكاب الواقعة، من أجل سرقة مبلغ 50 ألف جنيه حصيلة مبيعاته.