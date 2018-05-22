وزيرة دنماركية: «على المسلمين أخذ إجازة طوال الشهر لأن صيامهم يشكل خطرا على الجميع»

طالبت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية، إنجر ستويبرج، المسلمين بأخذ إجازات من العمل خلال فترة الصوم في شهر رمضان، معتبرة أن الامتناع عن الأكل والشرب خلال هذه الفترة يشكل خطرًا على الجميع.

وقالت الوزيرة الدنماركية، في مقال لها على صحيفة «بي تي»: «أدعو المسلمين لأخذ إجازة من العمل خلال شهر رمضان لتفادي تداعيات سلبية على بقية المجتمع الدنماركي».

وتابعت الوزيرة: «أتساءل ما إذا كان فرض ديني بموجب ركن من أركان الإسلام عمره 1400 عام يتوافق مع المجتمع وسوق العمل في الدنمارك في العام 2018؟».

وأعربت «ستويبرج» عن مخاوفها، من أن يؤثر الصوم على السلامة والإنتاجية في آن واحد، مستشهدًا على ذلك بمهنة سائق الحافلة قائلا :«قد يشكل ذلك خطرًا علينا جميعًا».

وعُرفت «ستوبيرج»، التي تنتمي إلى حزب ليبرالي، بمواقفها المتشددة اتجاه المسلمين والمعادية للمهاجرين العرب، فسبق لها نشر مقطع مصور بصفحتها الشخصية على «الفيسبوك» لرسم كاريكاتوري مسيء للنبي محمد، ضمن 12 رسمًا نشرتهم صحيفة دنماركية عام 2005.

كما نشرت صورة لها، وهي مبتسمة وتحمل قطعة من الحلوى احتفالًا بإقرار قوانين من شأنها تشديد القوانين المحلية بالدنمارك ضد المهاجرين، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2016 وتسمح بمقتضاها للشرطة بضبط المقتنيات القيمة للمهاجرين، إلا أن توجيهات الحكومة استثنت خواتم الزواج والخطوبة بعد موجة إدانات دولية وتشبيه التدابير بممارسات ألمانيا النازية.

وفي عام 2015 نشرت «ستويبرج» مجموعة من الإعلانات في صحف لبنانية، حذرت فيها المهاجرين المحتملين من صعوبة الحصول على لجوء في الدنمارك.