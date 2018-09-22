ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق عبارة في تنزانيا إلى 148 شخصا

قال وزير النقل التنزاني، إيساك كامويلوي، اليوم السبت، إن حصيلة حادث انقلاب عبارة وغرقها في بحيرة فيكتوريا بالبلاد وصلت إلى 148 شخصا.

وأضاف الوزير، في تصريحات للإذاعة التنزانية، أن عمليات البحث مستمرة، حيث جرى انتشال 12 جثة أخرى، لافتا إلى مؤشرات على وجود مزيد من الجثث داخل العبارة الغارقة.

وذكرت هيئة الخدمات الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية التنزانية "تيميسا" التي توفر صيانة للعبارات في البلاد إن العبارة "أم. دبليو. نيرير" انقلبت بعد ظهر الخميس الماضي في بحيرة فيكتوريا، وغرقت قبل عدة أمتار فقط من المرسى بالقرب من جزيرة أوكرا بمنطقة يوكيريوي.

وقال أمين عام الحكومة جون كيجازي، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحمولة الزائدة ربما كانت السبب في وقوع الحادث، وثمة تقديرات بأن العبارة كانت تحمل أكثر من 300 شخص خلال رحلتها بين بوجولورا وجزيرة اوكارا، لكن العدد الدقيق للركاب لا يزال غير معروف.

وأوضح "كيجازي" أنه عقب الأعداد التي تم انتشالها "يمكن أن نستنتج أن العبارة كانت تحمل عددا من الركاب يزيد على طاقتها".

وكان الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، أعلن أمس الجمعة، الحداد ثلاثة أيام في أنحاء البلاد عقب غرق العبارة، وأصدر أوامره بسرعة القبض على المسؤول عن الحادث.

ونقلت صحيفة "سيتيزن" المحلية عن الرئيس ماجوفول، القول إن السلطات التنزانية ألقت القبض بالفعل على قبطان العبارة.

وأوضح "ماجوفولي" للصحيفة إنه يعتقد أن القبطان لم يكن على متن العبارة وقت وقوع الحادث، وأنه ترك السيطرة عليها لآخر قليل الخبرة من أفراد الطاقم. كما أمر الرئيس بالقبض على مزيد من الأشخاص المسؤولين عن الحادث لاستجوابهم.