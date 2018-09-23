الشرطة تداهم مكتب مرشح رئاسي معارض في المالديف

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داهمت شرطة المالديف، اليوم السبت، مكتب مرشح رئاسي معارض في ماليه، قبل يوم واحد من الانتخابات المقررة لاختيار الرئيس القادم.

وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض، إن رجال شرطة مسلحين فتشوا مكتب الحملة الانتخابية لإبراهيم محمد صليح دون إبداء سبب للتفتيش.

وألمح المتحدث المقيم في كولومبو: "نرى ذلك كحالة ترويع قبل الانتخابات".

ورشح الرئيس الحالي عبد الله يمين، الذي يمثل الحزب التقدمي المالديفي، نفسه لولاية ثانية وسط مزاعم بأنه اتخذ إجراءات لقمع المعارضة عن طريق سجن العديد من أعضائها.

وأعرب الرئيس السابق محمد نشيد، رئيس الحزب الديمقراطي المالديفي، عن مخاوفه من احتمال تزوير الانتخابات.

ويحق لـ262 ألفا، و135 شخصًا التصويت في الانتخابات.