قضت قافلة تضم الآلاف من المهاجرين من أمريكا الوسطى المتجهين إلى الولايات المتحدة الليل في مدينة تاباتشولا في جنوب غرب المكسيك، حتى صباح اليوم الاثنين، بعد أن شقت طريقها شمالا من الحدود مع جواتيمالا.

وتعهد المهاجرون، ومعظمهم من هندوراس، بالاستمرار في التوجه شمالاً إلى الولايات المتحدة، على الرغم من تحذيرات الرئيس دونالد ترامب من أنه لن يسمح لهم بدخول البلاد.

وأمضوا المهاجرون الليل، في المنتزهات والميادين، بينما كانوا يحاولون تحديد الطريق الذي يسلكونه نحو الشمال وما إذا كانوا سيستريحون ليوم واحد.

ووصل المهاجرون إلى تاباتشولا، أمس الأحد، من بلدة سيوداد هيدالجو الحدودية، التي دخلها معظمهم بصورة غير شرعية من جواتيمالا.

وانطلقت القافلة من سان بيدرو سولا في شمال هندوراس يوم 13 أكتوبر، وكان يعتقد في البداية، أنها تضم حوالي 1000 شخص، ولكن انضم إليها آخرون على طول الطريق، ويوضح المنظمون الآن أن عدد المهاجرين هو 7500.

وطلب حوالي 1000 منهم الحصول على وضع لاجئ في المكسيك، وفقاً لوزارة الداخلية، وينتظر مئات آخرون القيام بنفس الشيء، وعاد نحو ألفي شخص طواعية إلى هندوراس، وفقاً للسلطات في جواتيمالا.