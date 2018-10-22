يشارك وزير النقل هشام عرفات، اليوم، فى فعاليات الدورة العادية الـ61 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة العادية الـ31 لمجلس وزراء النقل العرب، بمشاركة وزراء النقل العرب، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى الإسكندرية.

وقال عرفات، فى تصريحات أمس، إن اجتماع وزراء النقل العرب يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية فى مجال تطوير نظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها، وكذلك تسهيل حركة نقل البضائع وانتقال الركاب دون حواجز أو قيود.

وأضاف أن هناك اهتماما بالغا بقطاعات النقل المختلفة؛ سواء فى النقل البحرى أو البرى أو السككى أو النهرى، وأن الوزارة لديها استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف، موضحا أن اجتماعات المجلس ستناقش عددا من الموضوعات فى مختلف مجالات النقل، حيث سيتم مناقشة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل، ودراسة إنشاء مركز عربى متخصص بالنقل المستدام، والنظر فى الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الالكترونية العربية لنقل التجارة.