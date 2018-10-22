رئيس الوزراء الأردني يستقبل وزير البترول لتطوير التعاون بالمرحلة القادمة

استقبل الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة هالة زواتي وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وبحضور المهندس فؤاد رشاد مدير شركة فجر الأردنية.

أكد رئيس الوزراء الأردني على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والمصالح المشتركة التي تجمع بينهما، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال صناعة البترول والغاز والعمل على توسيع آفاق التعاون في هذه المجالات لصالح البلدين.

وصرح «الملا» بأنه تم -خلال اللقاء- استعراض أوجه التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والعمل على تطوير هذا التعاون خلال المرحلة القادمة في ضوء الدور المهم الذي تلعبه شبكة الغاز الطبيعي الممتدة بين مصر والأردن والتي تعد أساس قوي لتطوير التعاون وتعظيم الاستفادة من مصادر الغاز الطبيعي.

وعقب اللقاء، اجتمع الوزيران مع العاملين بشركة فجر الأردنية المصرية والشركات التابعة لقطاع البترول (إنبي، وبتروجت، وغاز مصر، وجاسكو) العاملة في الأردن، وتم استعراض موقف تقدم الأعمال في مشروع توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن لتلبية احتياجات العملاء في الأردن، حيث تقوم شركة «إنبي» و«بتروجت» بتنفيذ المشروع، وبلغت نسبة تقدم الأعمال 60%، ومن المخطط الانتهاء منه في بداية أكتوبر القادم.

كما تم خلال اللقاء استعراض دور شركة فجر الأردنية المصرية تطوير وتنمية وتعظيم استخدامات الغاز الطبيعي بالأردن من خلال إنشاء البنية الأساسية لتوصيل الغاز إلى 11 محطة كهرباء، بالإضافة إلى تزويد مجموعة نقل الصناعية بالغاز الطبيعي منذ مايو 2018، وتم أيضا -خلال اللقاء- استعراض خطة أعمال توصيل الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي والمدن الصناعية بالأردن بالتعاون مع شركتي «غاز مصر» و«غازتك».

وتم خلال اللقاء، عرض نتائج دراسات توصيل الغاز الطبيعي للقطاع المنزلي والقطاع التجاري بمدينتي عمان والعقبة، حيث قامت شركة فجر الأردنية المصرية، بالاشتراك مع شركة غاز مصر بإعداد الدراسات التسويقية والفنية والاقتصادية للمشروع.