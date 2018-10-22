الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل خلية إرهابية غربي الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن تفكيك خلية "إرهابية" و القبض على جميع عناصرها في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية ، إن "قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء 51 الفرقة 14 وضمن سعيها الدؤوب لمنع محاولات تكوين خلايا نائمة وبعملية نوعية امتازت بالتخطيط وجرأة وشجاعة التنفيذ تمكنت من اختراق وتفكيك نواة لخلية نائمة في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار".

وأضافت المديرية ، أنه تم استدراج عناصر الخلية لكمين محكم وإلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

يشار إلى أن القوات الامنية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق مختلفة من المدن العراقية.