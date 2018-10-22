إغلاق جامعة تونسية إلى أجل غير مسمى بسبب أعمال عنف

أعلنت جامعة تونسية، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة وغلق أبوابها إلى أجل غير مسمى بسبب أعمال عنف.

وأصدر المجلس العلمي للمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس العاصمة بيانًا، اليوم، أعلن فيه عن "غلق المعهد وإخلائه من كل المتواجدين فيه".

يذكر، أن المعهد العالي للعلوم الإنسانية يحمل وصف "جامعة" في تونس.

كما أفاد، بأن القرار جرى اتخاذه بسبب "خطورة الأوضاع في المعهد".

ولم تتضح على الفور أسباب التوتر والعنف في المعهد، غير أن تقارير إعلامية أشارت إلى وجود مشادات من جانب طلبة معتصمين كانوا يحتجون ضد قرار إدارة المعهد فصل طالبة لأسباب تتعلق بالعنف.

ويعتصم الطلبة المحتجون، منذ نحو أسبوعين داخل المعهد بدعوة من "اتحاد الطلبة"، من أجل الضغط على الإدارة ودعوتها إلى التراجع عن قرار الفصل.