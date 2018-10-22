«المسكنات» تجهز صلاح محسن لمواجهة سطيف

تعافى صلاح محسن مهاجم الأهلي من الإصابة التي داهمته قبل لقاء وفاق سطيف الجزائري، غدا الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتماثل المهاجم الشاب للشفاء من نزّلة البرد التي تعرض لها قبل السفر إلى الجزائر خلال رحلة الفريق لمدينة سطيف.

وتناول صلاح محسن بعض المٌسكّنات والأدوية لعلاج البرد، وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق إلى أن تماثل اللاعب للشفاء من هذه الوعكة الصحية، وشارك في مران أمس الأحد، بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمباراة وفاق سطيف مساء غدٍ الثلاثاء، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.