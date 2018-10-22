الشرطة السعودية تلقي القبض على تشكيل عصابي مصري ارتكب سرقات بقيمة 65 مليون جنيه

في سابقة ربما تكون الأولى من نوعها، تمكنت وزارة الداخلية بالرياض من القبض على أخطر تشكيل عصابي لمصريين بالرياض؛ بلغت حصيلة ما اتهموا بسرقته 14 مليون ريال، أي نحو 65 مليون جنيه مصري؛ جرّاء ارتكابهم أكثر من 200 سرقة، وذلك وفقًا لتصريحات المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أمس.

قال المتحدث الإعلامي، إن الجهات الأمنية قد أزالت الستار أخيرًا عن جرائم لسرقات لا حصر لها من الأموال والبضائع من المخازن والمستودعات بمنطقة الرياض.

وكشف أن خمسة أشخاص من حاملي الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، شكلوا تنظيمًا عصابيًا يمتهن السرقة بأسلوب فريد من نوعه فكانوا يكسرون أقفال المخازن والمستودعات وسرقة البضائع من شاحنات النقل المتوقفة.

وألقت الشرطة القبض عليهم داخل أحد المستودعات، والتى كانوا يستخدمونها للاختباء بها وإخفاء مسروقاتهم، بحي المصانع جنوب مدينة الرياض.