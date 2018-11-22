المفوضية تحث الدول الأوروبية على تقليص الحواجز أمام التجارة عبر الحدود

أشادت المفوضية الأوروبية بإنجازات السوق الاوروبية الموحدة، في الوقت الذي دعت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار "الشجاعة السياسية"، اللازمة لتقليص الحواجز المتبقية أمام التجارة عبر الحدود.

ويأتي تقرير المفوضية في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لترك الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة معه، وهي التي توفر حرية الحركة أمام الأفراد والسلع والخدمات ورؤوس الأموال.

ومن الناحية العملية، مازال هناك العديد من العوائق أمام التبادلات عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي، فيما طرحت المفوضية مجموعة من المقترحات، منها على سبيل المثال، تعميق منطقة عملة اليورو، وتحسين المعايير في الاتحاد الأوروبي.

ولكن لم يتم تبنِ سوى ثُلث مثل هذه الاجراءات التي طرحتها المفوضية الحالية، بحسب ما قالته في بيان لها.

وتعد إحدى الأولويات الرئيسية للمفوضية، إزالة الاختناقات التي من الممكن أن تؤدي إلى الحد من الاستثمار في السوق الموحدة، وهو الهدف الرئيسي لما يسمى بخطة يونكر، وهي مشروع استثماري يعمل على تحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.