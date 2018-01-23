السم الحلو: ماذا يحدث عندما تطعم كلبك شوكولاتة

تحتاج الكثير من الكلاب إلى نقلها سريعا إلى الطبيب البيطري في حال تسممها بالشوكولاتة، ويشير الخبراء إلى أن السبب هو مادة تسمى ثيوبرومين.

الثيوبرومين هو مركب شبه قلوي مرتبط بالكافيين، حسبما كتب الباحثون من جامعة ليفربول في مجلة "فيتيرناري ريكورد" المتخصصة.

وفي الجرعات المرتفعة، تصير مادة ثيوبرومين سامة لكل المخلوقات الحية ولكن هناك إنزيمات خاصة معينة تسمح للكائنات البشرية باستقلابه على نحو أسرع نسبيا. غير أنها تبقى لفترة أطول في الأعضاء الداخلية لجسم الكلب.

ومن بين أعراض التسمم بالشكولاتة في الكلاب الإسهال والقيئ والرعشة والتقلصات ،وفقدان الوعي أيضا.

وبالنسبة للكلاب الصغيرة يمكن أن يصبح تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة مميتا، فبالتالي يتعين على مالكي الكلاب أن يحترسوا ويبقوا مثل هذه الحلويات بعيدا عن حيواناتهم الأليفة، سيما في العطلات عندما يزيد الإقبال على الشيكولاته على نحو خاص .

وقام الفريق المعاون للطبيب البيطري بيتر-يون نوبل في جامعة ليفربول بتحليل بيانات من 229 طبيبا ممارسا بيطريا بريطانيا بين 2012 و2017. ووجدوا احتمالية تسمم الكلاب من الشكولاتة تضاعفت أربع مرات في الكريسماس، بينما تضاعفت في عيد الفصح.