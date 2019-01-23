كلمة فلسطين في اجتماع الجامعة العربية بسفراء الاتحاد الأوروبي



عقد اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية، الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية مع سفراء لجنة الشؤن السياسية والأمنية بمجلس الاتحاد الأوربي.

ودعا سفير فلسطين دياب اللوح، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للاعتراف بدولة فلسطین على حدود عام 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة، حفاظا على مبدأ حل الدولتین والذي یتبناه الاتحاد الأوروبي وینادي به في كل مكان.

وطالب اللوح الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على موقفھم الموحد من المكانة القانونیة لمدینة القدس، وأن یحث الاتحاد جمیع دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة على الالتزام بھذه الوضعیة القانونیة لمدینة القدس وبقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980م.

ودعا كذلك للعمل على تطبیق جمیع قرارات الشرعیة الدولیة المتعلقة بفلسطین، سواء قرارات مجلس الأمن أو الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وخاصة القرارات 1515 ،1397 ،338 ،242، والقرار 2334، وذلك من أجل الوصول إلى حل عادل للقضیة الفلسطینیة وبناء سلام عادل وشامل في المنطقة، ووضع حد نھائي لحقبة الاحتلال الإسرائیلي وما لحقها من ظلم تاریخي كبیر للشعب الفلسطیني.

وقال إن الاتحاد الأوروبي عليه عدم الاكتفاء ببیانات الرفض والإدانة لسیاسة الاستیطان الإسرائیلیة العنصریة وقانون القومیة الیھودیة العنصري، وممارسة الضغط الفعلي على إسرائیل لوقف البناء في المستوطنات وعدم إقامة مستوطنات وبؤر استیطانیة جدیدة، مشيرا في هذا الإطار بضرورة تطبیق قرارات البرلمان الأوروبي

حول منتجات المستوطنات الإسرائیلیة وتطبیق توصيات مجلس الشؤون الخارجیة الأوروبي في 11 نوفمبر 2015م، بوسم منتجات المستوطنات والعمل على عدم خروج ھذه البضائع من المنشأ والتأكد من عدم دخولھا للأسواق الأوروبیة.

وأكد اللوح ضرورة توفیر الدعم المالي الكافي للأونروا لكي تستمر في دورھا المناط بھا وتقدم خدماتھا الحیویة

للاجئین الفلسطینیین في المناطق الخمس، قطاع غزة، الضفة الغربیة، الأردن، لبنان وسوریا، واختتم كلمته بأن هناك أكثر من 13 ملیون مواطنا فلسطینيا داخل وخارج فلسطین، أكثرهم من اللاجئين وینتظرون العودة للدیار.