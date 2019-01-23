وزيرة الثقافة تفتتح معارض الفنون البصرية

افتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج على؛ مساء اليوم الأربعاء؛ ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب فى يوبيله الذهبي؛ عددا من معارض الفنون البصرية والورش ذات الصلة.

بين أهم المعارض التى افتتحتها الوزيرة؛ معرض الفنان هانى شمس؛ ومعرض مبدعون خالدون ونظمه واستضافه مدير أتيليه ضى للفنون الناقد التشكيلى هشام قنديل؛ بقاعة الصالون الثقافى.

وشهد الصالون حفلا غنائيا للفنان حسن زكى؛ وتكريم فريق إخراج فيلم عن تاريخ المعرض.

ومن جانبها، قالت وزيرة الثقافة: "سعيدة بالجهد المبذول من قبل جميع القائمين على المعرض حتى يخرج بهذا الشكل اللائق بمصر والمصريين" ، مشيدة بتكاتف جهات الدولة المختلفة من أجل نجاح المعرض من بينها وزارة الدفاع و محافظة القاهرة وهيئة النقل العام.

وأضافت عبد الدايم أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت حدثا مهما لتأكيدها دعم القيادة العليا للثقافة وللمعرض بشكل كبير، موضحة أن الإقبال اليوم كان رائعًا .