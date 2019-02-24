المتعاملون بالبورصة البريطانية يرجحون ارتفاع الجنيه الاسترليني

يشعر المتعاملون بالجنيه الاسترليني بالسرور، وسط توقعات بفشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في التوصل لاتفاق جديد بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بحلول الأسبوع المقبل.

وتشير أسواق الخيارات إلى أن المستثمرين هم الأكثر تفاؤلاً بشأن توقعات ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني في غضون 5 أسابيع مع تزايد التكهنات بأن البرلمان سوف يتحرك للسيطرة على العملية، ليؤجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتخلص من احتمال الخروج بصورة فوضوية بدون اتفاق، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ويرى الخبراء الاستراتيجيون أن الجنيه سيتلقى دعما إذا اتخذ نواب البرلمان خطوات لإجبار الحكومة على طلب تمديد للمفاوضات، حيث من المحتمل أن ترتفع قيمة الجنيه إلى 1.33 دولار أمريكي إذا صوت النواب لصالح خطوة كهذه، وفقا لمجوعة ميتسوبيشي المالية اليابانية.

وارتفع الجنيه الاسترليني خلال الأسبوع الحالي وسط تقارير تفيد بأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولان التوصل إلى حل وسط بشأن شبكة الأمان المثيرة للجدل المتعلقة بالحدود الأيرلندية. وتعهدت ماي بالسماح لنواب البرلمان بالتصويت يوم الأربعاء المقبل بشأن الخطوة المقبلة إذا لم تتمكن من التوصل إلى تغييرات بحلول ذلك الوقت.