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ألمانيا واليابان وأستراليا تتعهد بتوفير 20 مليون دولار لمكافحة الإيبولا

برلين - (د ب أ)
نشر فى : السبت 23 فبراير 2019 - 7:54 م | آخر تحديث : السبت 23 فبراير 2019 - 7:54 م

عززت ألمانيا واليابان وأستراليا من دعمها لجهود مكافحة وباء الإييولا الذي حصد أرواح أكثر من 500 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعهدت الدول الثلاث بتوفير مبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار أمريكي لصالح منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف".

وسيخصص نصف هذا المبلغ لإجراءات الطوارئ لمكافحة فيروس الإيبولا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر " لقد استفاد المجتمع الدولي دروسا من وباء الإيبولا الأخير في غرب أفريقيا. نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة وفعالية ضد هذا المرض المدمر".

وقد توفي نحو 11 ألف شخص آثر انتشار الفيروس في بلدان غرب أفريقيا في غينيا وليبيريا وسيراليون بين عامي 2014 و 2015.

وفيروس الإيبولا هو مرض شديد العدوى يسبب حمى وغالباً ما ينتج عنه حدوث نزيف داخلي بشكل كثيف يؤدي إلى الوفاة.

وخلف انتشار الفيروس في شرق الكونغو في أغسطس الماضي ما يقرب من 800 حالة إصابة فضلا عن حدوث أكثر من 500 حالة وفاة.

وقد تم تطعيم نحو 80 ألف شخص ضد الفيروس منذ ذلك الحين، حسبما قالت وزارة الصحة في الكونغو.

وأضاف الوزير الألماني أنه تم إحراز تقدم في الكونغو لمكافحة فيروس الإيبولا، ولكنه في الوقت نفسه حذر من إمكانية تفشي المرض مرة أخرى إذا لم تكن السلطات متيقظة وحذرة.

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