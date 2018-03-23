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تكرم هيثم الحاج علي في افتتاح أيام قرطاج الشعرية


نشر فى : الجمعة 23 مارس 2018 - 11:17 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 مارس 2018 - 11:17 ص

أهدى وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين درع مهرجان أيام قرطاج الشعرية الأول إلى الدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كان زين العابدين قد افتتح المهرجان الذي يعد الأول في تونس، بأمسية شعرية كرم في نهايتها ثلاثة من رموز العمل الثقافي العربي وهم د. عبد العزيز التويجري مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، ود. معجب الزهراني مدير معهد العالم العربي بباريس، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، حسب نص بيان التكريم فقد جاء تكريما لهم على ما يقدمونه من خدمات للثقافة العربية.


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