الصين تتوعد بالرد على الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة

صرح مسئول بوزارة التجارة الصينية يوم الخميس بأن بلاده سوف "تتخذ كافة الإجراءات الضرورية" للدفاع عن حقوقها ومصالحها، وذلك ردًا على تقارير وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة ستصدر قريبًا كنتيجة للقسم 301 "التحقيق ضد الصين".



ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن المسئول بإدارة المعاهدات والقانون بوزارة التجارة الصينية – والذي رفض الكشف عن اسمه – "إن الصين لن تجلس على الإطلاق مكتوفة لتراقب حقوقها ومصالحها تتضرر".



وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في أغسطس 2017 تحقيقًا في نقل الملكية الفكرية والتكنولوجيا الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.



وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن الإدارة الأمريكية ستعلن قريبًا نتائج التحقيق وتفرض إجراءات تقييدية على الصين.



وقال المسؤول "فيما يتعلق بتحقيق القسم 301، أوضحت الصين موقفها عدة مرات أنها تقف بحزم ضد مثل هذه الممارسات الحمائية التجارية الأحادية الجانب من جانب الولايات المتحدة".



ومنذ أن أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية في عام 1979، ارتفعت التجارة الثنائية 232 مرة، وتجاوز إجمالي الاستثمار في الاتجاهين 230 مليار دولار.



وقد أعربت الصناعات الأمريكية عن قلقها إزاء الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة، حيث أعربت 45 جمعية أعمال بالفعل عن معارضتها للإجراءات الأمريكية، وفقًا لما ذكره المسؤول الصيني.



وأضاف "نأمل أن تدرك الولايات المتحدة جوهر المنفعة المتبادلة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية، وأن لا تقدم على فعل أي شئ يضر بمصالح الآخرين أو مصالحها".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، في وقت سابق يوم الخميس، على مذكرة رئاسية تتضمن فرض إجراءات اقتصادية أكثر شدة ضد بكين من شأنها أن تمهد الساحة أمام تطبيق تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية تصل إلى نحو 60 مليار دولار أمريكي في خطوة وصفها المراقبون بأنها "يمكن أن تشعل حربًا تجارية بين الدولتين".