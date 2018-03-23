صرف مقررات «إبريل التموينية» عقب الانتخابات الرئاسية

- مصدر: استبعاد الأسر التى يزيد دخلها على 10 آلاف جنيه من بطاقات التموين



كشف مصدر بوزارة التموين، أنه سيتم صرف المقررات التموينية لشهر إبريل المقبل، عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الحالى، مؤكدا توفير جميع السلع للمواطنين حاملى البطاقات الذكية.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه تم صرف نحو 90% من مقررات شهر مارس التموينية لدى البدالين، لافتا إلى خفض أسعار «الدقيق والعدس والجبن»، واستمرار العمل بهذه التخفيضات خلال الشهور المقبلة.

وأوضح المصدر، أن لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من وزارات: «التموين والتخطيط والمالية والتضامن»، هى المسئولة عن وضع المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع، مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء من وضع هذه المعايير سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء للبدء فى تطبيقها.

وأوضح أن من أهم تلك المعايير الجارى دراستها، استبعاد الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس دولية والأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى على 10 آلاف جنيه، والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، واستبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة.