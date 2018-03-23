الكرملين: بوتين يعتزم تحسين العلاقات مع أمريكا وأوروبا في فترة الرئاسة الجديدة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم تطوير العلاقات مع العديد من دول العالم، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وأوروبا، خلال فترة الرئاسة الجديدة.

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع قناة تليفزيون "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة: "روسيا والرئيس بوتين يريدان تحسين العلاقات حيث يمكن ذلك، وتطوير وتعزيز العلاقات مع العديد من الدول، خاصة مع شركائنا في أوروبا، والولايات المتحدة، ومواصلة هذا التطوير طالما أن شركاءنا مستعدون لذلك".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن تركيز سياسة بوتين على الشؤون الداخلية لن يؤدي إلى عزلة أكبر لروسيا عن العالم.

وفاز بوتين في الانتخابات الرئاسية بنسبة تزيد على 76% من أصوات المشاركين في الاقتراع، ليتولى فترة رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.

وتشهد علاقات روسيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على خلفية الأزمة السياسية في اوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم لروسيا، إضافة إلى قضية تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.

وتنفي روسيا اتهامات بريطانيا بأن من المرجح تورط موسكو في الحادث، وتبادلت الدولتان طرد الدبلوماسيين.

كما قرر الاتحاد الاوروبي استدعاء سفيره من روسيا على خلفية حادث التسميم.