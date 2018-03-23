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ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي هربرت ماكماستر ويعين جون بولتون مكانه

ترامب وهربرت ماكماستر
ترامب وهربرت ماكماستر
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 23 مارس 2018 - 1:22 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 مارس 2018 - 1:22 ص
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة نشرها مساء الخميس، أن جون بولتون سيحل محل هربرت ماكماستر في منصب مستشار الأمن القومي الشهر المقبل. 

وكتب ترامب على تويتر: "يسعدني أن أعلن أنه اعتبارًا من 9/4/2018 سيكون السفير جون بولتون مستشارًا جديدًا للأمن القومي"، مضيفا: "لقد قام ماكماستر" بعمل رائع وسيظل صديقي دومًا.

ومن جانبه، قال ماكماستر، في بيان، "أنا ممتن للرئيس دونالد ترامب على فرصة خدمته هو وبلدنا كمستشار للأمن القومي".

وكان قرار مكماستر بالمغادرة قد تم التوصل إليه بالتبادل، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

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