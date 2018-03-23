القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بالفيوم

تمكنت مباحث الفيوم، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بطريق المغافلة، وبحوزتهم 90 ألف جنيه حصيلة السرقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء حسام فوزي، مدير المباحث، يفيد بورود معلومات عن تكوين 4 أشخاص تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك.

وتم تشكيل حملة بقيادة الرائد كريم حمزة، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، تم ضبط «وائل. ر. س»، (35 عاما)، صاحب مكتب للرحلات الجيزة، وسابق اتهامه في (9 قضايا سلاح ناري، مخدرات، سرقة)، و«مؤمن. م. م»، (24 عاما)، عامل، و«حمدي. ك. أ»، (40 عاما)، سكرتير مدرسة المنيا، و«منتصر. ر. م»، (33 عاما)، عامل، وجميعهم مقيمين بالمنيا، أثناء استقلالهم السيارة رقم (5463 ص ى ع)، ملاكى ماركة هيونداي.

وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، وقيامهم بارتكاب 5 وقائع سرقات.

وتم ضبط مبلغ مالي 92 ألف جنيه، كانت بحوزتهم، ومركبة توك توك، و3 شاشة عرض، وثلاجة كهربائية (مشتراه من متحصلات السرقات)، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.