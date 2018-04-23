فيلانويفا أفضل لاعب والهلال أفضل فريق ورازوفيتش أفضل مدرب بدوري المحترفين السعودي

أسدل الستار على حفل جوائز الموسم الرياضي 2017-2018 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الذي أقيم في قاعة مكارم الرئيسية في فندق ماريوت، مساء يوم الاثنين، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم السعودية القدامى والحاليين.

وفاز التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب وسط اتحاد جدة بجائزة أفضل لاعب وتسلم الجائزة من عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم.

وفاز الهلال المتوج باللقب في آخر موسمين بجائزة "الفريق المثالي"، وتسلم الجائزة ممثلا عن النادي، فهد المفرج مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

وقال المفرج عقب استلام الجائزة "الأمر يعني الكثير للاعبين وجاء تتويجا لأدائهم داخل الملعب على مدار الموسم، خاصة بعد الجائزة الكبرى والتتويج بلقب الدوري".

كما حصل الهلال على جائزة أفضل نادي على مستوى المسؤولية الاجتماعية، فيما حل الفتح في المرتبة الثانية ثم نادي الاتفاق ثالثا.

وحصد تركي العمار لاعب فريق الشباب، على جائزة أفضل لاعب واعد بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع ناديه في الموسم المنصرم.

وقال العمار عقب تسلم الجائزة "أعتبر أن هذا التتويج يمثل أفضل حافز لتقديم مستوى أفضل في المستقبل، أشكر كل من ساندني في الفترة الماضية، من لاعبين وجهاز فني، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع".

وبطبيعة الحال، حصل التشيلي روني فيرنانديز مهاجم فريق الفيحاء، على جائزة هداف دوري المحترفين، بعدما سجل 13 هدفا متفوقا بفارق هدفين عن السوري عمر السومة لاعب الأهلي، أقرب ملاحقيه.

وذهبت جائزة أفضل مهاجم في الموسم المنصرم، إلى التشيلي روني فيرنانديز لاعب الفيحاء متفوقا على زميله دانيلو أسبريلا، ولويز جوستافو لاعب الفيصلي ومهند عسيري لاعب الأهلي.

وحصد محمد العويس حارس الأهلي، على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري.

وقال العويس "أشكر دعم الجميع لي، خاصة إدارتي الأهلي والمنتخب الوطني، هذه الجائزة تمنحني حافزا إضافيا من أجل التألق في كأس العالم ودوري أبطال آسيا، وأتمنى أن تتكرر مثل هذه الجوائز سنويا".

وحل ياسر الشهراني لاعب الهلال على جائزة أفضل ظهير في البطولة، بعد أن لعب دورا بارزا في تتويج فريقه باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وقال الشهراني بعد تسلم الجائزة "أشكر زملائي لما وجدته من مساعدة منهم، خاصة بعد التعافي من الإصابة التي تعرضت لها في بداية الموسم، وأتمنى أن تكون الجائزة حافزا إيجابيا للمستقبل".

وحصد معتز هوساوي لاعب الأهلي جائزة أفضل مدافع في الدوري السعودي للمحترفين، وتسلم الجائزة نيابة عنه موسى المحياني مدير الكرة بالنادي.

وتسلم التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب الاتحاد، جائزة أفضل لاعب خط وسط في الدوري، من فؤاد أنور لاعب الشباب والمنتخب السعودي الأسبق.

وقال فيلانويفا "أشكر كل من صوت لي كأفضل لاعب في الدوري، وأشكر زملائي اللاعبين والجهاز الفني للفريق".

وحصل الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الفيصلي، على جائزة أفضل مدرب بعد أن قاد ناديه لمراكز متقدمة في الدوري، والوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.