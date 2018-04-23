اجتاحت موجة غبار كثيفة عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، ما أسفرت عن تدني مستوى الرؤية، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة امتدادها حتى الثامة مساء اليوم الاثنين.

وأشار خبراء الأرصاد إلى توقع امتداد موجة الغبار إلى عدة مناطق في الرياض كـ«الخرج، الدوادمي، الغاط، المجمعة، الأفلاج» وبعض والأجزاء المجاورة.

وناشد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي، إضافة إلى تقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة قدر المستطاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية أصدرت، أمس الأحد، ثلاثة تحذريات مناخية بشأن هطول أمطار رعديّة ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ قالت إنها تبدأ من التاسعة مساء أمس الأحد، وتتواصل حتى التاسعة مساء اليوم الاثنين.