ألمانيا ترحل مجموعة جديدة من طالبي اللجوء إلى أفغانستان

قال مسؤول إن مجموعة جديدة من طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم هبطوا في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء بعد ترحيلهم من ألمانيا.



ووصلت المجموعة إلى كابول على متن طائرة حوالي الساعة 0710 صباحا بالتوقيت المحلي (0240 بتوقيت جرينتش)، حسبما قال مسؤول مختص بشؤون الهجرة، طلب عدم ذكر اسمه.



وتحدث مسؤولو الأمن في ألمانيا مساء الثلاثاء عن ترحيل 15 شخصا على متن رحلة غادرت مطار فرانكفورت/ماين الألماني في المساء.



وهذا الترحيل الجماعي هو الثالث عشر منذ التوصل إلى اتفاق بين حكومتي أفغانستان وألمانيا في عام 2016.



وتم ترحيل ما مجموعه 234 شخصًا منذ ذلك الحين.