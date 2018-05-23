يقدم ستوديو ذات ثلاث ورش متنوعة خلال شهر رمضان يبدأها بورشة خاصة بالمسرح مع دكتورة جيليان كامبانا يوم 3 يونيو، تليها ورشة صناعة أفلام قصيرة بدون ميزانية مع المخرجة الفيتنامية مزونج نجوين يوم 4 يونيو، وأخيرا ورشة الكتابة الإبداعية مع نمير عبد المسيح يوم 5 يونيو.

وقالت دكتور جيليان كامبانا، دكتورة المسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة مونتانا بأمريكا، إنها ستركز في هذه الورشة على Devising Technique الذي يعتبر الأكثر انتشارا لصناعة عمل مسرحي جديد من أول تصوير الارتجالات لاستخدام الحركة لصناعة الأحداث، حتى مقابلة الأشخاص واستخدام كلامهم كحوار، وستكشف هذه الورشة تقنيات مختلفة لصناعة أعمال باستخدام الـDevising Technique.

كما ستقدم مخرجة الأفلام المستقلة الفيتنامية مزونج نجوين للمتدربين طرق تخطيط عمل كامل بدون ميزانية حيث تركز في عملية صنع العمل الفني على إنتاج عمل بأقل تكلفة أو بدون تكلفة كما ستدرب صناع الأفلام المحترفين والمبتدئين على كيفية التفاعل مع المواقف المختلفة في الـmaking.

ويؤكد نمير عبد المسيح أن ورشة الكتابة الإبداعية ستكون مفيدة لمن لدية خبرة في الكتابة أو مبتدأ وحتى إذا كان المتدرب عالق وسط مشروع أو يعمل على البدأ في مشروع جديد حيث أن الورشة ستحفز المتدرب للوصول لهدفه من خلال الجمع بين أساليب الكتابة والتقنيات الذاتية، سوف يكشتف المتدرب أدوات بسيطة وقوية للاستفادة من خياله بسهولة أكبر ويحرر كتاباته من المخاوف والقيود والشكوك.