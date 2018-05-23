كيف تتعامل مع الباعة الجائلة؟ «الصدمة 3» يستطلع رأي مواطني الوطن العربي

رصد برنامج «الصدمة 3»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»، في سابع حلقاته مساء اليوم الأربعاء، ردود فعل مواطني مصر ولبنان والسعودية، حول التعامل غير اللائق مع الباعة الجائلين.

وعرض البرنامج موقفًا تمثيليًا، يجسده إحدى السيدات تحقر من شأن بائعة متجولة، تبيع مأكولات مُطهاة بأحد الشوارع، وتعنف زوجها أمام الزبائن والمارة، لرغبته في شراء هذا الطعام، متهمة البائعة بعدم النظافة.

ولقى ذلك المشهد في البلدان الثلاثة تجاوبًا كبيرًا من قبل الزبائن، حيث تدخل عدد كبير منهم لإنهاء تهكم المرأة على البائعة، موجهين اللوم الشديد لها لإهانتها البائعة بكلماتها القاسية، مطالبين إياها باحترامها تقديرًا لكبر سنها، ومنهم من زادت حدة انفعاله على السيدة، وطالبوها بعدم التحدث إليها بطريقة غير لائقة، والمغادرة في حال عدم رغبتها شراء الطعام، حتى تدخل فريق عمل البرنامج وأوضح فكرة الحلقة للأشخاص الذين حاولوا الدفاع عن البائعة، والذين استنكروا بدورهم التعامل مع الباعة الجائلة بهذه الطريقة السيئة، نظرًا لكونهم يحاولون العمل من أجل لقمة العيش.