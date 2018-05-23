الجيش اليمني يحرر موقعا حكوميا في محافظة صعدة

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تحرير موقع حكومي من قبضة جماعة أنصار الله الحوثية في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، شمالي اليمن.

ونقل موقع الجيش «سبتمبر نت» عن مصدر ميداني قوله، إن: «قوات الجيش الوطني تمكنت من اقتحام المجمع الحكومي بمنطقة الملاحيط في مديرية الظاهر، غربي صعدة، إثر اشتباكات عنيفة خاضتها مع عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية».

وأوضح المصدر أن: «المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى لم تتضح حصيلتهم، إلى جانب خسائر كبيرة في العتاد».

وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف ساندت قوات الجيش الوطني في المعارك، من خلال قصف مواقع مسلحي الحوثيين.

وبحسب المصدر، فإن قوات الجيش الوطني مدعومة من التحالف العربي اقتربت من «تطويق معقل زعيم المليشيا الانقلابية في كهوف مران وسط صعدة، ضمن عمليته المستمرة في خمس جبهات قتالية».

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه المعارك حتى الآن.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام يشهد اليمن معارك عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف، وأجبرت 3 ملايين مواطن على النزوح، حسب تقارير للأمم المتحدة.