أحمد علي يقود هجوم المقاولون أمام الزمالك

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أعلن علاء نبيل المدير الفني للمقاولون العرب تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك مساء اليوم على ستاد بتروسبورت، ضمن الأسبوع الثامن من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل المقاولون

حراسة المرمي: محمود أبوالسعود

خط الدفاع: أحمد محمود، محمد سمير، حسن الشامي، إبراهيم عادل

خط الوسط: محمد سوسته، إسلام فؤاد، محمد مجلي، إبراهيم صلاح

خط الهجوم: أحمد علي و طاهرمحمد طاهر

وسيتابع علاء نبيل المدير الفني للمقاولون مباراة اليوم أمام الزمالك من المدرجات بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف على خلفية تصريحاته عقب مباراته أمام بيراميدز بالجولة السابعة.