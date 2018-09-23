أحمد علي يقود هجوم المقاولون أمام الزمالك

أعلن علاء نبيل المدير الفني للمقاولون العرب تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك مساء اليوم على ستاد بتروسبورت، ضمن الأسبوع الثامن من منافسات الدوري الممتاز.
تشكيل المقاولون
حراسة المرمي: محمود أبوالسعود
خط الدفاع: أحمد محمود، محمد سمير، حسن الشامي، إبراهيم عادل
خط الوسط: محمد سوسته، إسلام فؤاد، محمد مجلي، إبراهيم صلاح
خط الهجوم: أحمد علي و طاهرمحمد طاهر
وسيتابع علاء نبيل المدير الفني للمقاولون مباراة اليوم أمام الزمالك من المدرجات بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف على خلفية تصريحاته عقب مباراته أمام بيراميدز بالجولة السابعة.