«أوبك» وحلفاؤها يختتمون اجتماعهم بالجزائر دون التعهد بزيادة الإمدادات

اختتمت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وحلفاؤها من المنتجين المستقلين ومن بينهم روسيا، اجتماعهم في الجزائر، اليوم الأحد، دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات.

وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، ونظيره الكويتي بخيت الرشيدي للصحفيين، إن المنتجين اتفقوا على ضرورة التركيز على وصول نسبة الامتثال إلى 100% لتخفيضات الإنتاج، والذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع «أوبك» في يونيو، ويعني ذلك تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني، حيث خلصت لجنة مراقبة إنتاج النفط التي تضم «أوبك» ومنتجين مستقلين، والتي اجتمعت اليوم في العاصمة الجزائرية إلى أن مستوى التزام المنتجين باتفاق خفض المعروض بلغ 129% في أغسطس، وفقا لما ذكره اثنان من مندوبي اللجنة، حيث قال الرمحي إنه لم تتم مناقشة الآلية المحددة للقيام بذلك.