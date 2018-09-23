وزير الطاقة السعودي: الأسعار الحالية للنفط مرضية للجميع

أكد خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، اليوم الأحد، أن الأسعار الحالية للنفط مرضية للجميع، مشددا على ضرورة ضمان توازن بين الطلب والعرض.

وقال «الفالح»، في كلمته بصفته رئيسا للاجتماع العاشر للجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين دول منظمة «أوبك» وشركائها الذي انطلق اليوم في الجزائر، إن التوازن بين الطلب والعرض مطلوب وضروري، داعيا إلى تزويد السوق بما يحتاجه، وتجنب أن تكون هناك انقطاعات لتفادي اهتزازات قد تؤثر على استقرار السوق.

وأضاف: «أنا واثق من أن العرض سيكون كافيا بعد اتخاذ الإجراءات على المدى الطويل.. العمل الذي قمنا به وسنقوم يساعد على استقرار السوق الذي يبقى في غاية الأهمية لاقتصادات العالم»،

داعيا إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المنتجين والمستهلكين، واستحداث آلية للتعاون بين دول أوبك وخارجها، لمواجهة تقلبات السوق والزيادة المفرطة في الإنتاج.

وأبدى «الفالح» رضاه عن مستوى السوق العالمية الحالية، وذلك بفضل التعاون بين دول أوبك وخارجها، حتى لو كان المحيط غير جيد ومتذبذب. وقال: «يجب علينا أن نقدم الثقة اللازمة للأسواق ونواصل الجهود ونبقى تحت القيادة المشتركة، ونرجو أن تلتحق دولا أخرى لأن شروط السوق تهم الجميع».