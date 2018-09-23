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عمرو أديب لـ«دينا الشربيني»: ارفعي رأسك.. ولـ«صلاح»: كلنا خلفك

نور رشوان
نشر فى : الأحد 23 سبتمبر 2018 - 12:11 ص | آخر تحديث : الأحد 23 سبتمبر 2018 - 12:11 ص

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الفنان دينا الشربيني، بعد الهجوم الذي تعرضت له خلال اليومين الماضيين، عقب ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، «عزيزتي دينا الشربيني، أرجوكي متزعليش من التنمر اللي اتعرضتي له على السوشيال ميديا، انت كنتي زي القمر، ارفعي رأسك، وانت عارفة كويس هما بيهاجموكي ليه»، في إشارة منه إلى علاقتها بالفنان عمرو دياب.
كما وجه أيضًا رسالة إلى لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عقب الهدف الذي أحرزه اليوم خلال مباراة ليفربول وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي، قائلًا: «عزيزي صلاح ألف مبروك على هدف اليوم».

وأضاف «أرجوك متخليش الناس تضغط عليك، واستمتع بالكرة، أنت موهوب ومتخليش حد ينكد عليك، ومتخفش من حاجة كلنا وراك»، متابعًا: «في ناس بتقول صلاح انتهى، وإحنا بنقول صلاح ابتدا»، على حد تعبيره.


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