قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر، إن الهيئة تستعد لبدء العام الدراسي الجديد قبل أكثر من شهر، بدراسة المواعيد المناسبة لوصول الطلبة للجامعات والمدارس وتعديل مواعيد القطارات لها.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الأخبار»، المذاع عبر قناة «دي إم سي»، اليوم الأحد، أنه تم تعديل مواعيد 28 قطارًا لتناسب مواعيد طلبة المدارس والجامعات، بالإضافة إلى تشغيل 12 قطارًا جديدًا ما بين قطارات مطورة ومميزة.

وأشار إلى تركيز الهيئة على الحالة الفنية للقطارات وتكثيف الجهود لتطوير المنظومة للتغلب على تقادم الوحدات المتحركة والعربات، فضلًا عن التركيز على النظافة وتواجد المفتشين للتعامل مع أية شكاوى.