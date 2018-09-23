مساعد وزير الخارجية الأسبق: على الإدارة الأمريكية الاستماع لصوت الحكمة المنطلق من القاهرة

شدد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أهمية القمة المصرية الأمريكية المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إن «لقاء السيسي بترامب سيكون في منتهى الأهمية، حيث سيتم خلاله الاحتفاء بما حققته العلاقات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، وعودة المساعدات الأمريكية إلى مصر، والمناورات العسكرية المشتركة بين البلدين».

وأضاف أنه «على الإدارة الأمريكية الاستماع إلى صوت الحكمة المنطلق من القاهرة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية»، متوقعًا أن يؤكد «السيسي» خلال لقاءه مع «ترامب» على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر متعلق بمشاركة «السيسي» باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح أن «هذه الاجتماعات تعتبر المنتدى الأكثر ديمقراطية في العالم، حيث يشارك بها 193 دولة»، مضيفًا أن: «الأمم المتحدة تعتبر برلمان الشعوب، وبالتالي فإن حديث السيسي أمامها سيكون في منتهى الأهمية».

ووصل وفد مصري، رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأول الجمعة، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ73 لجمعية العامة للأمم المتحدة.