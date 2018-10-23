إطلاق سراح الدفعة الثانية من مختطفي السويداء لدى تنظيم داعش

تسلمت لجنة التفاوض في محافظة السويداء جنوب سورية الدفعة الثانية من المختطفين من ريف السويداء الشرقي لدى تنظيم داعش، فيما تسلم التنظيم معتقلين لدى النظام السوري ليل الاثنين.



وأكدت مصادر مقربة من لجنة التفاوض في محافظة السويداء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "لجنة التفاوض تسلمت عند منتصف ليل يوم الاثنين 10 مختطفين وهم 7 سيدات وطفلتين وطفل على أطراف تلول الصفا في بادية السويداء الشرقي، التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وتوجهوا إلى مدينة السويداء لتسليمهم إلى محافظ السويداء ومن المتوقع وصولهم عند الساعة الثانية من ليل الاثنين/الثلاثاء".



وكشفت المصادر أن "تنظيم داعش تسلم أيضًا في بادية دير الزور 35 معتقلًا لدى القوات الحكومية السورية كان طلبهم بالاسم وبينهم قياديين في التنظيم".



وكانت الدفعة الأولى من المختطفين عددهم ستة مختطفين وهم امرأتان وأربعة أطفال تم تسليمهم فجر السبت الماضي من أصل المختطفين الـ29".



وشن تنظيم داعش هجومًا في 25 يوليو الماضي على قرى ريف السويداء الشرقي وقتل خلاله أكثر من 200 شخص، بينهم نساء وأطفال وأسر 32 شخصا، أعدم ثلاثة منهم.