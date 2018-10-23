الإمارات تقدم أكثر من 346 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال لباكستان

أعلنت الإمارات نجاحها، في إعطاء 346 مليونًا و803 آلاف جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 57 مليون طفل باكستاني.

وقالت إدارة "المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذت في باكستان، خلال الفترة من عام 2014، وحتى نهاية الشهر الماضي، حققت نجاحًا كبيرًا بالوصول إلى ما يزيد عن 57 مليون طفل.

ومن جانبه قال عبدالله الغفلي، مدير المشروع، إن حملة الإمارات للتطعيم تعمل ميدانيًا في 83 منطقة من المناطق الصعبة والعالية الخطورة فى باكستان، حيث تضمن النطاق الجغرافي للحملة تغطية عدد 25 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا حصل الأطفال فيها على 166 مليون جرعة تطعيم، و13 منطقة بإقليم المناطق القبلية، وحصل الأطفال على 33 مليون جرعة، و33 منطقة.

وفي إقليم بلوشستان، حصل الأطفال فيها على 50 مليون جرعة، و12 منطقة، في إقليم السند، وحصل الأطفال فيها على 96 مليون جرعة تطعيم .

وذكر، أن الجهود الميدانية لتنفيذ حملات التطعيم في مختلف الأقاليم الباكستانية، تمت بمشاركة أكثر من 96 ألف شخص من الأطباء والمراقبين وأعضاء فرق التطعيم، وأكثر من 25 ألفًا من أفراد الحماية والأمن وفرق الإدارة والتنسيق.

وأوضح، أن التطعيم تم عبر فرق ثابتة في المراكز الصحية، وفرق متنقلة لتغطية المناطق والقرى التي لا يستطيع سكانها الوصول إلى مراكز التطعيم الرئيسية، كما تم فتح مواقع متنقلة للتطعيم في مخيمات النازحين واللاجئين، وعلى الطرق والمراكز الحدودية الفاصلة بين المناطق والمدن الرئيسية.

ونفذت هذه الحملات بالتنسيق مع قيادة الجيش الباكستاني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الباكستانية، ووزارات الصحة في حكومات الأقاليم، ومؤسسة بيل ومليندا جيتس.