وزير الخارجية السعودي: سيتم القبض على كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، مشددا على أنه سيتم القبض عن كل المسؤولين عن الحادث.

ونقلت قناة "العربية" عنه القول، في مؤتمر صحفي في إندونيسيا، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار ما حدث.

وكان الجبير، أكد أمس أن واقعة جمال خاشقجي كانت خطأ جسيما وستتم محاسبة جميع المتورطين فيها، مؤكدا أن ولي العهد محمد بن سلمان لم يكن على علم بما حصل لخاشقجي.

وكانت السعودية أقرت مطلع الأسبوع بـ"وفاة" خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع مسؤولين سعوديين كانوا توجهوا إلى القنصلية للتفاوض معه "بعد ظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد".

وأعلنت النيابة العامة السعودية أنه تم توقيف 18 شخصا على صلة بالقضية، جميعهم من الجنسية السعودية.