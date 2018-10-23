رئيس اليونيفيل يبحث مع كبار المسؤولين اللبنانيين التنسيق بين قواته والجيش اللبناني

عقد رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، الجنرال ستيفانو ديل كول، اجتماعات، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت مع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، بهدف التنسيق بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني.

وتركزت المناقشات، بحسب بيان صادر عن اليونيفيل، اليوم الثلاثاء، "حول تنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات ذات الصلة 2433 (2018) و2373 (2017)، والخروقات، والوضع في منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان من نهر الليطاني إلى الخط الأزرق، مع التركيز بشكل خاص على التعاون القوي والمستمر بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية والمجتمعات المضيفة".

وأكّد ديل كول، خلال الاجتماعات "على ضرورة وصول اليونيفيل دون عوائق إلى الخط الأزرق".

وأضاف أن "الاجتماعات كانت بناءة للغاية فيما خص مناقشة كيفية تعزيز التنسيق فيما بيننا لجهة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتعزيز قدرة ووجود القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك قوات البحرية اللبنانية".

وقال ديل كول: إن "الدعم القوي والمستمر الذي يتلقاه اليونيفيل من السلطات اللبنانية، وخاصة القوات المسلحة اللبنانية كشريك استراتيجي لنا، فضلاً عن السكان المحليين، هو أمر ضروري لنجاح البعثة".

وأشار إلى "أهمية استمرار استخدام آليات الاجتماع الثلاثي والارتباط التابعة لليونيفيل لتفادي أو خفض أي توتر محتمل، ومعالجة القضايا ذات الاهتمام، خاصة على طول الخط الأزرق".