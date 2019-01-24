تسيتسيباس :نادال يلعب التنس بشكل مختلف عن بقية اللاعبين

عبر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عن أسفه للخسارة أمام الإسباني رافاييل نادال 2 / 6 و4 / 6 وصفر / 6 اليوم الخميس في الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، قائلا :"بالتأكيد هذه ليست الطريقة التي أردت بها توديع البطولة".

وقال تسيتسيباس (20 عاما) للصحفيين في ملبورن :" على الأقل أردت القتال، ربما بلعب مجموعة رابعة، الخروج بأي شيء من هذه المباراة، وألا أرحل فائزا بستة أشواط فقط في هذه المباراة".

وأضاف :" للحقيقة لا يمكنني التفكير في شيء إيجابي حول هذه المباراة".

وتابع :"ربما المجموعة الثانية، والتي كنت قريبا فيها من الفوز. البقية، شعرت بطريقة ما أنني لم أقدم نفس الأداء الذي قدمته في المباريات السابقة. كان الأمر يشبه بعد مختلف تماما عن التنس".

وأكمل :"أنه لا يعطيك أي زخم. إنه يلعب بطريقة مختلفة عن بقية اللاعبين. لديه ، لا أعلم، موهبة لا يملكها أي لاعب آخر. لم أر لاعبا مثله من قبل. يجعلك تلعب بشكل سيء".

وكان تسيتسيباس أصغر لاعب يصل للدور قبل النهائي بإحدى بطولات الجائزة الكبرى الأربع (جراند سلام) منذ أن فعلها نوفاك ديوكوفيتش في 2007. وهو أيضا تغلب روجيه فيدرر في الدور الرابع، ليجعل النقاد يعلنون عن "تغيير الحرس ".

وقال :"سأواصل اللعب بنفس الطريقة التي لعبت بها هذه المباراة لأنني قدمت أداء رائعا أمام روجيه، أمام روبرتو باوتسيتا أجوت، وأيضا ماتيو بيريتيني في مباراة الدور الرابع، والذي في رأيي يعد لاعبا عظيما".

وأكد :"نعم، قدمت مباراة جيدة. ولكنني حزين للغاية اليوم، لأنني، مرة أخرى، أشعر أنه كان بإمكاني الاقتراب وإثبات ذاتي قليلا، وألا اجعله يسيطر على المباراة. شعرت بالخطأ فحسب".