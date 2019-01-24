كوبا تعلن دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

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أعلن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل ووزير خارجيته برونو رودريجيز، دعمهما للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف كانل في تغريدة له عبر موقع تويتر أنه يدعم مادورو "وسط جهود إمبريالية لتشويه سمعة الثورة البوليفارية".

بينما كتب وزير الخارجية الكوبي عبر حسابه على تويتر أن "الإرادة السيادية للشعب الفنزويلي ستسود وسط التدخل الإمبريالي".

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف بأن "كل السياسات الأمريكية تجاه فنزويلا، بما في ذلك التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، تعتبر تدخلا سافرا وفظا في شؤونها الداخلية".

جاء ذلك ردا على اعتراف ترامب برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

كما اتخذت دول عدة موقفا مماثلا للموقف الأمريكي.