الأهلي يقترب من حسم موقف عمرو جمال من الإحتراف بالدوري الفنلندي

تحسم لجنة الكرة بالنادي موقف عمرو جمال لاعب الفريق والمعار إلى نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، من الإحتراف في الدوري الفنلندي وذلك قبل نهاية فبراير الجاري.

ياتي هذا بعدما أرسل مسئولو نادي هلسنكي الفنلندي فاكس رسمي إلى الأهلي يطلبون فيه التعاقد مع اللاعب ، وتسعى اللجنة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وعضوية عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" وعلاء عبد الصادق ، لحسم موقف اللاعب الذي أبدى رغبته في خوض تجربة إحتراف من أجل المشاركة في المباريات وعدم الإبتعاد عن مستواه على أمل الإنضمام لقائمة المنتخب الوطني التي ستخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

يذكر ان لجنة الكرة تنتظر قرار حسام البدري المدير الفني للفريق ، تجاه اللاعب خاصة وأنه في حالة رغبته في الإبقاء عليه بعد إنتهاء إعارته إلى بيد فيست ، سيتم رفض العرض الفنلندي مباشرة والتمسك بإعادة عمرو جمال للمارد الأحمر.