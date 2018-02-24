ماينز يتعادل مع فولفسبورج في البوندسليجا

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت ماينز بضيفه فولفسبورج، اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم فولفسبورج بهدف سجله جوسيب بيركالو في الدقيقة السادسة وتعادل ماينز بهدف سجله يوشينوري موتو في الدقيقة 44.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع ماينز رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو الثالث عشر لفولفسبورج هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في سبع، فيما يعد هذا التعادل بالنسبة لفريق ماينز هو السادس هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في 12 مباراة.