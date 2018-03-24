أتم مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إجراءات تجديد التعاقد مع أحمد شكري نجم خط وسط الفريق البورسعيدي لموسم جديد ينتهي بنهاية موسم 2018-2019.

ورحب شكري في تصريحات لموقع ناديه الرسمي بتجديد تعاقده مع المصري مؤكداً أنه يقضي أفضل فتراته الكروية تحت قيادة المدرب حسام حسن ، معرباً عن أمله في أن ينجح بصحبة زملائه في التتويج ببطولة ترضي طموحات جماهير بورسعيد العظيمة.

من جانبه، أبدى إبراهيم حسن مدير جهاز الكرة والذي قام بصحبة حسام حسن بالحصول على توقيع اللاعب، ارتياحه التام للتجديد لأحمد شكري خاصةً وأنه يُعد أحد الركائز الأساسية للفريق على مدار الموسمين الماضي والحالي.